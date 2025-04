Für sechs Jahre: Chelsea-Talent verlängert

Ishé Samuels-Smith bleibt dem FC Chelsea erhalten. Der 18-jährige Linksverteidiger unterschreibt bei den Blues einen Vertrag bis 2031. Zuvor war sein Arbeitspapier bis 2029 gelaufen.

Der englische U19-Nationalspieler war vor zwei Jahren für knapp fünf Millionen Euro vom FC Everton an die Stamford Bridge gewechselt, wartet dort aber noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. In dieser Saison stand er im FA Cup und zweimal in der Liga im Kader.