Milik heute im Medizincheck

Der Wechsel von Arkadiusz Milik von der SSC Neapel zu Olympique Marseille ist zum Greifen nah. Wie Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, macht sich der Stürmer heute auf den Weg nach Südfrankreich, um den Medizincheck bei OM zu absolvieren. Im Anschluss soll der Pole unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milik heuert zunächst als Leihspieler bei Olympique an. Im Sommer greift dann eine Kaufpflicht. Die Ablöse beträgt acht Millionen Euro plus vier Millionen an Boni. Zudem erhält Napoli 20 Prozent der Ablöse bei einem Weiterverkauf.