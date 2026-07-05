Medien: Nübel mit neuem Klub einig

In den Planungen des FC Bayern spielt Alexander Nübel keine Rolle. Stattdessen muss sich der deutsche Nationaltorhüter nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Zum Trainingsstart am 20. Juli soll der 29-Jährige wohl schon gar nicht mehr erscheinen.

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Ein Abschied des gebürtigen Paderborners rückt scheinbar immer näher. Der Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, dass sich Nübel mit Besiktas auf eine Zusammenarbeit verständigt hat.

Der ehemalige Stuttgarter befindet sich seit einigen Tagen in Gesprächen mit dem Süper Lig-Vertreter. Ihm wurde dabei die Rolle des Stammkeepers zugesichert. In puncto Gehalt wurden Nübel bislang fünf Millionen Euro inklusive Boni offeriert – in München sind es zwölf Millionen Euro brutto. Schenkt man dem Bericht Glauben, sind beide Parteien inzwischen jedoch auf einen Nenner gekommen.

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Große Differenz

Eine Einigung mit dem deutschen Rekordmeister ist bislang jedoch noch nicht in Sicht. Die Münchner erhoffen sich für Nübel bis zu 20 Millionen Euro. Das bisher letzte Angebot der Istanbuler beläuft sich auf fünf Millionen Euro Sockelablöse plus fünf Millionen Euro an Boni. Ob die Vereine in Sachen Ablöse noch zueinanderfinden, werden die nächsten Tage zeigen.