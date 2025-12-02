Kalenderjahr gelaufen: BVB rätselt über Süle-Verletzung

Auf drei Pflichtspiele kommt Niklas Süle in der laufenden Saison gerade einmal. Das liegt unter anderem daran, dass der Innenverteidiger von Borussia Dortmund bereits zweimal von hartnäckigen Verletzungen ausgebremst wurde respektive wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell laboriert der 30-Jährige nämlich an einer Zehenblessur, die ihn bereits seit Anfang November außer Gefecht setzt. Und eine schnelle Heilung ist allem Anschein nach nicht in Sicht.

Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Hüne voraussichtlich bis zum Jahreswechsel keine Partie mehr für die Schwarz-Gelben bestreiten können. Zwischenzeitlich soll ein Zeh von Süle „sogar so dick angeschwollen gewesen sein, dass er mit dem Fuß gar nicht mehr in den Schuh kam“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei müsste Süle mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag dringend Eigenwerbung betreiben. Schon jetzt scheint ausgeschlossen, dass der BVB mit dem 49-fachen deutschen Nationalspieler verlängert. Zudem konnte sich Süle in den vergangenen Monaten nicht wirklich für einen Wechsel zu einem anderen Topklub empfehlen.