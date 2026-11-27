Joshua Kimmich (31) muss wegen seiner öffentlichen Kritik am Umgang der Bayern-Verantwortlichen mit Jamal Musiala (23) keine Geldstrafe befürchten. Das stellte Sportdirektor Christoph Freund auf der heutigen Pressekonferenz des Rekordmeisters vor dem Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV am Samstag (15:30 Uhr) klar: „Wir haben das nie besprochen und es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen. Wir schauen wirklich nach vorne und konzentrieren uns auf die nächsten Spiele.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Trainer Vincent Kompany wurde auf die deutlichen Aussagen des Vizekapitäns angesprochen, wollte diese aber nicht weiter kommentieren. Stattdessen machte er deutlich, dass mannschaftsinterne Angelegenheiten nicht nach außen getragen werden sollen: „Ich verstehe, worauf diese Frage abzielt. Ich kann euch bei diesen Themen im Moment aber nicht weiterhelfen. Wir haben unsere Bubble, und dabei bleibt es. Das heißt nicht, dass wir intern nur Beifall klatschen. Wir sagen uns die Wahrheit und sprechen auch offen an, was nicht gut war. Aber diese Dinge schütze ich. Das lebe ich auch vor. Wenn ich mich jetzt zu anderen Themen äußere, würde ich diesem Anspruch nicht gerecht werden. Meine Priorität liegt auf dem Spiel gegen Hamburg.“