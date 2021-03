United verlängert mit Mejbri

Manchester United stattet Top-Talent Hannibal Mejbri mit einem neuen Arbeitspapier aus. Über die genaue Laufzeit des langfristig datierten Vertrags macht der englische Rekordmeister keine Angaben. Mejbri war im Sommer 2019 von der AS Monaco in Uniteds Jugendabteilung gewechselt.

Auf sein Profidebüt für die Red Devils wartet der 18-jährige Mittelfeldspieler noch. In der laufenden Saison stehen 18 Spiele (vier Tore, sieben Assists) für Manchesters U23 zu Buche. Dreimal lief Mejbri für die französische U17-Nationalmannschaft auf.

✍️ Hannibal has committed his future to United! 🤩#MUFC #MUAcademy