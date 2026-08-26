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Bundesliga

TSG-Neuzugang soll wieder weg

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Alessandro Vogt im Testspiel @Maxppp

Die TSG Hoffenheim will Alessandro Vogt noch in den kommenden Tagen loswerden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Schweizer der Leihkandidat Nummer eins in der Offensive, da sich Max Moerstedt (20) im Sturm gegen Vogt durchgesetzt habe.

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Der 21-Jährige kam erst in diesem Sommer für 2,7 Millionen Euro vom FC St. Gallen nach Sinsheim. Eine Knöchelverletzung war ihn zu Beginn der Vorbereitung zurück. Sollte Fisnik Asllani (24) den Klub doch noch verlassen, käme eine Leihe nicht mehr infrage. Aktuell sucht die TSG aber nach einem Abnehmer.

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