Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Lotka vor Zweitliga-Wechsel

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
Marcel Lotka auf den Knien @Maxppp

Marcel Lotka wird den Gang in die dritte Liga mit Fortuna Düsseldorf aller Voraussicht nach nicht antreten. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Energie Cottbus kurz vor der Verpflichtung des 25-jährigen Torhüters steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Zweitliga-Aufsteiger würde Lotka den Platz von Marius Funk einnehmen. Für den 30-Jährigen geht es als Ersatzkeeper zum VfB Stuttgart in die Bundesliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Cottbus
Düsseldorf
Marcel Lotka

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Cottbus Logo Energie Cottbus
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Marcel Lotka Marcel Lotka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert