2. Bundesliga
Lotka vor Zweitliga-Wechsel
@Maxppp
Marcel Lotka wird den Gang in die dritte Liga mit Fortuna Düsseldorf aller Voraussicht nach nicht antreten. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Energie Cottbus kurz vor der Verpflichtung des 25-jährigen Torhüters steht.
Unter der Anzeige geht's weiter
Beim Zweitliga-Aufsteiger würde Lotka den Platz von Marius Funk einnehmen. Für den 30-Jährigen geht es als Ersatzkeeper zum VfB Stuttgart in die Bundesliga.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden