Lotka vor Zweitliga-Wechsel

Marcel Lotka wird den Gang in die dritte Liga mit Fortuna Düsseldorf aller Voraussicht nach nicht antreten. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Energie Cottbus kurz vor der Verpflichtung des 25-jährigen Torhüters steht.

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Beim Zweitliga-Aufsteiger würde Lotka den Platz von Marius Funk einnehmen. Für den 30-Jährigen geht es als Ersatzkeeper zum VfB Stuttgart in die Bundesliga.