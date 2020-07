Burnic: Die Spur führt nach Schwaben

Beim künftigen Arbeitgeber von Dzenic Burnic (22) könnte es sich um den 1. FC Heidenheim handeln. Laut dem ‚Westfälischen Anzeiger‘ gilt der Klub aus Schwaben, Dritter der vergangenen Zweitliga-Saison, als Kandidat auf die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund.

Beim BVB hat Burnic gegen Axel Witsel, Emre Can und Co. keine Chance. Ganz anders die Situation in Heidenheim, wo sich mit Ex-Bayern-Talent Niklas Dorsch ein wichtiger Mann zu KAA Gent verabschiedet hat. Burnic würde in seine Fußstapfen treten.