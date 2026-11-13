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UEFA Nations League

Upamecano reist ab

von Fabian Ley
Dayot Upamecano bei der Nationalhymne @Maxppp

Dayot Upamecano (28) reist vorzeitig von der französischen Nationalmannschaft ab. In einer am heutigen Freitagmorgen von Frankreichs Fußballverband (FFF) veröffentlichten Erklärung heißt es, der Innenverteidiger des FC Bayern habe „von Zinédine Zidane die Erlaubnis erhalten, das Trainingslager der französischen Nationalmannschaft zu verlassen und aus persönlichen Gründen nach München zurückzukehren.“

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Weitere Details werden nicht genannt. Upamecano verpasst somit das letzte Gruppenspiel in der Nations League am Sonntag (20:45 Uhr) gegen die Türkei. Am gestrigen Donnerstagabend war Upamecano bei der 1:3-Pleite in Italien Teil der Startelf, dabei verursachte der eigentlich so formstarke Rechtsfuß einen Elfmeter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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