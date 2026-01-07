Lautern verpflichtet Bassette

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Verpflichtung von Norman Bassette (21) bekanntgegeben. Die Roten Teufel leihen den Stürmer bis zum Saisonende vom englischen Zweitligisten Coventry City aus, für den Anschluss besteht eine Kaufoption.

FCK-Sportdirektor Marcel Klos erklärt: „Mit Norman gewinnen wir einen sehr talentierten und jungen Spieler hinzu, der mit seinen Stärken zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, die sind: Schnelligkeit, Aggressivität und Mentalität. Er ist hungrig darauf, auf dem Platz zu stehen und sein Können unter Beweis zu stellen.“