Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Lautern verpflichtet Bassette

von David Hamza
3 min.
Norman Bassette hat den Ball im Blick @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Verpflichtung von Norman Bassette (21) bekanntgegeben. Die Roten Teufel leihen den Stürmer bis zum Saisonende vom englischen Zweitligisten Coventry City aus, für den Anschluss besteht eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

FCK-Sportdirektor Marcel Klos erklärt: „Mit Norman gewinnen wir einen sehr talentierten und jungen Spieler hinzu, der mit seinen Stärken zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, die sind: Schnelligkeit, Aggressivität und Mentalität. Er ist hungrig darauf, auf dem Platz zu stehen und sein Können unter Beweis zu stellen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Championship
Kaiserslautern
Coventry
Norman Bassette

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Championship Championship
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Coventry Logo Coventry City
Norman Bassette Norman Bassette
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert