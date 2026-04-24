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Offiziell Bundesliga

Weinzierl verlässt Bayern

von Martin Schmitz - Quelle: fcbayern.de
1 min.
Markus Weinzierl schaut in die Sonne @Maxppp

Markus Weinzierl und der FC Bayern München gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie der Rekordmeister offiziell vermeldet, wird der Ende Juni auslaufende Vertrag mit dem Sportlichen Leiter des FC Bayern Campus nicht verlängert. Im August 2024 hatte der ehemalige Bundesligatrainer die Stelle angetreten. Michael Wiesinger steht als Nachfolger bereits fest und beginnt schon am 1. Mai.

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FC Bayern Campus
Der #FCBayern und Markus #Weinzierl haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, den am 30. Juni auslaufenden Vertrag des 51-jährigen Fußballlehrers nicht zu verlängern. Weinzierl hatte im August 2024 die Stelle als Sportlicher Leiter am #FCBayernCampus übernommen und wird zur neuen Saison in dieser Funktion nicht mehr tätig sein.

Danke für deinen Einsatz, Markus!

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„Markus hat in seiner Zeit in unserer Akademie viele Themen vorangetrieben und hatte mit seinem Wirken einen besonderen Anteil daran, dass wir in dieser Saison so viele Debüts bei unseren Profis gefeiert haben wie nie zuvor. Ich bedanke mich bei ihm für die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit und wünsche ihm persönlich und beruflich alles Gute für die Zukunft“, lässt sich Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung bei den Bayern, zitieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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