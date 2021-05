Kabak „will in Liverpool bleiben“

Ozan Kabak würde auch in Zukunft gerne für den FC Liverpool auflaufen. Das verrät das Innenverteidiger-Talent im Gespräch mit der ‚Times‘. „Natürlich möchte ich in Liverpool bleiben“, so der 21-Jährige, der ein positives Fazit über seine bisherige Zeit an der Anfield Road zieht: „Diese fünf Monate waren sehr wertvoll für meine Karriere, meine Persönlichkeit. Ich habe sehr gute Leute getroffen, sehr gute Fußballer.“

Kabak ist seit dem Winter vom FC Schalke 04 an den Champions League-Sieger von 2019 verliehen. Ein endgültiges Gespräch mit Jürgen Klopp über seine Zukunft steht noch aus. Zuletzt wurde allerdings berichtet, dass die Reds die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro nicht ziehen werden. Dennoch ist ein Verbleib auf der Insel nicht ausgeschlossen. Neben Bundesligist RB Leipzig soll auch Leicester City um die Dienste des türkischen Nationalspielers buhlen.