Ken Izekor verlässt Bayer Leverkusen. Wie Alemannia Aachen offiziell verkündet, wechselt der 19-Jährige fest zum Drittligisten. Der Angreifer verlässt die Werkself somit ein Jahr vor Vertragsende.

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Izekor verbrachte die abgelaufene Spielzeit auf Leihbasis bei Eintracht Braunschweig, kam dort jedoch lediglich einmal zum Einsatz. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler freut sich nun über die Rückkehr zu seinem Jugendklub, für den er bereits bis 2018 aufgelaufen war: „Es ist ein schönes Gefühl, wieder hier in Aachen zu sein. Es fühlt sich an wie nach Hause zu kommen. Dass ich als gebürtiger Aachener und Kind der Region bald selbst auf dem Tivoli auflaufen darf, erfüllt mich mit großem Stolz. Ich werde alles dafür geben, um der Mannschaft zu helfen, damit wir unsere Ziele erreichen.“