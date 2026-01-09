PSG-Stars sollen verlängern

Paris St. Germain arbeitet an der frühzeitigen Vertragsverlängerung von zwei absoluten Leistungsträgern. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, hat der französische Serienmeister Gespräche mit Bradley Barcola (23) und Ousmane Dembélé (28) aufgenommen. Beide Spieler stehen aktuell noch bis 2028 unter Vertrag.

Die Kontrakte der Flügelspieler sollen langfristig ausgeweitet werden. Insbesondere den ehemaligen BVB-Profi Dembéle erwartet dabei eine Gehaltserhöhung. Der Klub möchte jedoch „dabei das Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft wahren“, obwohl der amtierende Ballon d’Or-Gewinner „natürlich eine Behandlung erwartet, die seinem Status als bester Spieler der vergangenen Saison gerecht wird“, so RMC.