VfB: Konkurrenz bei Nazinho

Der VfB Stuttgart ist im Rennen um Linksverteidiger Nazinho nicht allein. Wie Matteo Moretto berichtet, zeigt auch die AS Monaco Interesse am 22-Jährigen. Die Gespräche zwischen den Monegassen und der Spielerseite seien bisher positiv verlaufen.

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Nazinho wurde zuletzt auch mit den Stuttgartern in Verbindung gebracht, doch die Schwaben zögern offenbar noch wegen der Ablöseforderung von Cercle Brügge, die zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen soll. Im Fürstentum scheint dieses Preisschild eine kleinere Hürde darzustellen. Der Portugiese war 2023 aus der Jugend von Sporting Lissabon nach Belgien gewechselt und bestritt seither 64 Pflichtspiele für die Grün-Schwarzen. Sein Vertrag beim belgischen Erstligisten läuft noch bis 2028.