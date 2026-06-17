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Bundesliga

M‘gladbach: Uno zum Medizincheck

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Zento Uno setzt sich durch @Maxppp

Borussia Mönchengladbach kann bei Zento Uno aller Voraussicht nach zeitnah Vollzug melden. Laut dem ‚kicker‘ befindet sich der defensive Mittelfeldspieler bereits in Mönchengladbach, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Besteht er diesen, fließen dem Fachblatt zufolge rund 500.000 Euro an Shimizu S-Pulse.

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Aufgrund einer Verletzung des zweifachen japanischen Nationalspielers geriet der Transfer zwischenzeitlich ins Wanken, die Blessur des 22-Jährigen hat sich jedoch nicht als schwerwiegend herausgestellt. Am Niederrhein winkt Uno ein Vertrag bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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