M’gladbach: Daran hakt der Blessin-Deal

Für eine Anstellung von Alexander Blessin muss sich Borussia Mönchengladbach noch mit dem FC St. Pauli einig werden. Das ist einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zu entnehmen. Demnach steht die Freigabe des Übungsleiters noch aus.

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Blessin wurde Anfang Juni in Hamburg von seinen Aufgaben entbunden, steht aber offenbar weiterhin auf der Gehaltsliste. Mit den Fohlen hat sich der 53-Jährige bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt. Dort soll er auf den entlassenen Eugen Polanski folgen.