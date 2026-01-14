BVB: Schnelle Transfer-Entscheidung steht an

Borussia Dortmund steht vor einem ungelösten Innenverteidiger-Puzzle. Nico Schlotterbeck (26) könnte im Sommer gehen, bei Niklas Süle (30) und Emre Can (32) laufen die Verträge aus. Leihspieler Aarón Anselmino (20/FC Chelsea) wird ziemlich sicher nicht zu halten sein und Filippo Mané (20) will schon jetzt dringend weg. Logisch, dass im Sommer neues Abwehrpersonal her muss.

Dabei nimmt der BVB offenbar eine alte Fährte wieder auf. Wie aus der ‚Sky‘-Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ hervorgeht, ist Dortmund nach wie vor an Charlie Cresswell dran. Der englische U21-Europameister steht noch bis 2028 beim FC Toulouse unter Vertrag.

Die Krux aus BVB-Sicht: Cresswell ist schon jetzt auf dem Markt. Und mit dem VfL Wolfsburg buhlt ausgerechnet ein anderer Bundesligist intensiv um den Zuschlag. ‚Sky‘ berichtete am Mittwoch von laufenden Verhandlungen.

Kein Akut-Bedarf in der BVB-Abwehr

In Ruhe auf den Sommer zu warten, wäre für Schwarz-Gelb im Fall Cresswell also ein Risiko. Womöglich wäre der 23-Jährige dann nicht mehr zu haben. Auf der anderen Seite hat Dortmund in der Innenverteidigung keinen akuten Bedarf.

Entsprechend wägt man in dieser Personalie gerade in der Scoutingabteilug noch einmal genau ab. Eine schnelle Entscheidung muss her, wenn man den Spieler dringend will. Falls nicht, überlässt man wohl Wolfsburg erstmal das Feld.