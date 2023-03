Barça: Der Stand bei Busquets

Sergio Busquets hat scheinbar noch keine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Barcelona getroffen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, lieg dem 34-Jährigen seit Mitte März ein neues Vertragsangebot vor. Die Blaugarana warten jedoch noch auf eine Antwort des Mittelfeldspielers. Dass der Spanier seinen Vertrag verlängert, sei alles andere als sicher. Barça biete ein niedrigeres Gehalt und einen Kontrakt über eine Spielzeit, der per Option, und abhängig von der Anzahl der absolvierten Partien, um ein weiteres Jahr verlängert werden könne. Das Gehaltsangebot sei allerdings weit von dem entfernt, was sich der Kapitän des derzeitigen spanischen Spitzenreiters vorstelle.

Daher werde Busquets seine Entscheidung von anderen Faktoren abhängig machen. Dem Artikel zufolge ist ein Wechsel in die amerikanische MLS die Option, die den Rechtsfuß am meisten reizt. Dort wurde der Routinier unter anderem mit Inter Miami und dem Toronto FC in Verbindung gebracht. Hinzu kämen die finanziellen Schwierigkeiten, die den Handlungsspielraum des La Liga-Klubs einschränken. Busquets steht nur noch bis zum Sommer dieses Jahres bei Barcelona unter Vertrag. Folglich könnte er den Klub nach der Saison ablösefrei verlassen.

