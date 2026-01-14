Eintracht: Ebnoutalib-Diagnose ist da

Neuzugang Younes Ebnoutalib wird Eintracht Frankfurt in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 22-Jährige einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Das Kreuzband sei nicht betroffen, somit sind die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetroffen.

Ebnoutalib war gestern gegen den VfB Stuttgart (2:3) nach einem Zweikampf mit Jeff Chabot zu Boden gegangen und hatte sich am Knie verletzt. Dino Toppmöller hatte nach dem Spiel eine schlimme Verletzung befürchtet. Wie lange der Angreifer, der erst im Winter von der SV Elversberg an den Main gewechselt war, fehlen wird, ist noch nicht klar.

Update (16:01 Uhr): Laut ‚Sky‘ wird Ebnoutalib vier bis sechs Wochen lang ausfallen.

Update (17:41 Uhr): Frankfurt hat die Diagnose offiziell bestätigt. Eine Operation sei nicht nötig, Ebnoutalib werde konservativ behandelt.