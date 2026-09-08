BVB: Zwei wichtige Vertragsdetails bei Nwaneri
Mit Ethan Nwaneri hat Borussia Dortmund eine Sofortverstärkung vom FC Arsenal ausgeliehen, Bauchschmerzen bereitet aber die Rückholklausel. Jüngste Details werfen ein neues Licht auf den Deal.
Am Deadline Day hat Ole Book mit der Leihe von Ethan Nwaneri geliefert und eine – wie man beim Debüt gegen die TSG Hoffenheim (3:2) gesehen hat – Sofortverstärkung an Land gezogen. Das 19-jährige Supertalent kommt zwar ohne Kaufoption, die Gesamtkosten fallen mit rund fünf Millionen Euro aber vergleichsweise überschaubar aus.
Der Dämpfer folgte einen Tag später, als bekannt wurde, dass der FC Arsenal den Offensivspieler im Winter per Klausel zurückholen könnte. Im BVB-Podcast der Ruhr Nachrichten relativiert Kevin Pinnow den Sachverhalt und verrät zwei bislang unbekannte Vertragsdetails.
Laut dem BVB-Insider ist es für die Gunners vertraglich ausgeschlossen, die Rückhol-Klausel im Leihvertrag spontan während der Wintertransferphase beispielsweise kurz vor dem Deadline Day zu aktivieren. Demnach muss Arsenal „frühzeitig die Rückholaktion ankündigen“. Auf ein konkretes Datum will sich der ‚RN‘-Redakteur nicht festlegen, die Londoner müssen das Vorhaben aber „vor Beginn des Transferfenstrs deutlich“ ankündigen.
Das zweite Detail ist wirtschaftlicher Natur: Sollte Arsenal vom Passus Gebrauch machen, wird der BVB zumindest finanziell entschädigt. In diesem Fall würde sich die Leihgebühr auf null reduzieren. Darüber hinaus müsste der englische Meister auch für das volle Gehalt des 15-fachen englischen U21-Nationalspielers aufkommen.
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