Bericht: Kroos-Zukunft entschieden

Toni Kroos und Real Madrid gehen offenbar in ein weiteres gemeinsames Jahr. Wie die ‚Marca‘ berichtet, bleibt der 33-jährige Mittelfeldspieler den Königlichen noch eine weitere Saison erhalten. Kroos habe der Führungsetage von Real mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängern zu wollen. Ein Wunsch, der bei den Blancos auf Gegenseitigkeit beruht.

Vor rund einem Jahr wollte Madrid mit Kroos bis 2024 verlängern, doch der Ex-Nationalspieler wollte zunächst abwarten, ob sein Körper dem harten Profialltag nach mehr als 15 Jahren noch gewachsen ist. Und noch hat der fünffachte Champions League-Sieger einiges im Tank. 40 Pflichtspieleinsätze stehen in der laufenden Saison zu Buche. Der Routinier ist nach wie vor elementar wichtig für das Team von Carlo Ancelotti.

Kroos spielt seit 2014 für Real und absolvierte seitdem 405 Partien für den Klub. In dem Zeitraum gewann der ehemalige Bayern-Profi insgesamt 19 Titel, darunter viermal die Königsklasse. In dieser Saison ist der spanische Meistertitel mit zehn Punkten Rückstand auf den FC Barcelona in weiter Ferne. In der Copa del Rey steht man dagegen im Finale gegen CA Osasuna, auch in der Champions League ist der nächste Titel noch möglich.