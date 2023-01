Neuer Flügelstürmer auf dem Sprung zur Hertha

Gauthier Hein soll das lahmende Offensivspiel von Hertha BSC beflügeln. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der französische Außenstürmer vor dem Transfer von AJ Auxerre in die Bundeshauptstadt. Der Deal befindet sich in der finalen Phase, so der Bezahlsender.

Um welches Transfermodell es sich handelt, bleibt abzuwarten. Hein ist ein kleiner, quirliger Außenbahnspieler, dem allerdings in der laufenden Saison die Torgefahr abgeht. In 20 Pflichtspielen für den Erstligisten erzielte der 26-Jährige ein Tor. Deutlich besser seine Statistiken in der vergangenen Aufstiegssaison, als er stolze zwölf Tore erzielte und sieben Vorlagen gab.

Sollte die Hertha eine Festverpflichtung vereinbaren, wird eine Ablöse für Hein fällig. Der Vertrag des Offensivmanns in Auxerre ist nämlich noch bis Sommer 2025 datiert. Für Winter-Neuzugänge stehen den Berlinern kolportierte fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Wohl nicht kommen wird hingegen der marokkanische WM-Fahrer Selim Amallah (26). Laut ‚Sport1‘ hat der offensive Mittelfeldspieler kein Interesse an einem Wechsel zur Hertha.