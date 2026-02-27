Menü Suche
Pochettino reagiert auf Spurs-Gerüchte

von Lukas Weinstock - Quelle: Radiogaceta de los Deportes
Mauricio Pochettino ist aktueller Nationalcoach der USA. @Maxppp

Mauricio Pochettino schließt eine Rückkehr zu Tottenham Hotspur nach der diesjährigen Weltmeisterschaft nicht aus. „Das sind nur Gerüchte. Ich werde ständig mit Vereinen in Verbindung gebracht, so wie damals mit Espanyol. Die Leute lassen sich von ihren Emotionen leiten. Wir konzentrieren uns auf die Weltmeisterschaft in den USA. Mein Vertrag läuft nach der WM aus. Danach werden wir sehen, was passiert. Ich bin grundsätzlich für alles offen“, so der argentinische Übungsleiter im Interview mit ‚Radiogaceta de los Deportes‘.

Pochettino wird immer wieder mit einem Engagement bei seinem Ex-Klub in Verbindung gebracht. Jüngstes Beispiel: Er gehörte zum Kandidatenkreis für die Nachfolge des Mitte Februar entlassenen Thomas Frank. Inzwischen haben die Spurs Igor Tudor interimsweise bis Saisonende als Cheftrainer installiert, im Anschluss soll eine langfristige Lösung gefunden werden. Möglicherweise heißt diese ja Pochettino.

