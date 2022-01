Löwe verlängert bei Dresden

Chris Löwe bleibt Dynamo Dresden treu. Wie der Zweitligist vermeldet, wurde das auslaufende Arbeitspapier des 32-Jährigen um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Seit 2019 absolvierte der Linksverteidiger 54 Einsätze für die Sachsen. In der laufenden Saison führte der ehemalige BVB-Profi Dynamo in zwei seiner 16 Saisonspiele als Kapitän aufs Feld.

„Wir sind glücklich, dass Chris Löwe bereits zum jetzigen Zeitpunkt für eine weitere Saison bei der SG Dynamo Dresden zugesagt hat“, freut sich Sportchef Ralf Becker, „mit seinen Leistungen sowie seiner Erfahrung und Konstanz hat er großen Anteil am Erfolg unseres Teams. Chris Löwe hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Dresden viele Höhen und Tiefen miterlebt und ist daher auch aufgrund seiner Persönlichkeit ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Zudem identifiziert er sich vollends mit unserem Weg.“