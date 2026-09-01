Schalke 04 sucht am Deadline Day noch nach einer Offensiv-Verstärkung. Laut ‚Sky‘ führte der Bundesliga-Aufsteiger heute daher auch Gespräche mit dem VfB Stuttgart wegen Badredine Bouanani (21).

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Der Rechtsaußen darf die Schwaben generell per Leihe verlassen, allerdings gestaltet sich ein Wechsel nach Gelsenkirchen schwierig. S04 hat laut ‚Sky‘ noch einen weiteren Kandidaten in der Pipeline. Gestern gab es ein Gerücht um Angreifer Adriano Bertaccini (26) vom RSC Anderlecht.

Update (13:09 Uhr): Laut der ‚Bild‘ kommt ein Schalke-Deal nicht zustande. Ungeachtet dessen stehe Bouanani vor einem Wechsel, der Youngster fehlte am Dienstag im Mannschaftstraining. Eine heiße Spur führte zuletzt zu Racing Straßburg, auch ein schottischer Klub mischt mit.