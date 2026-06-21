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Weltmeisterschaft

Yamal-Entscheidung gefallen

von Fabian Ley
1 min.
Lamine Yamal ist weiterhin angeschlagen @Maxppp
Spanien 4-0 Saudi-Arabien

Die spanische Nationalmannschaft kann beim zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Saudi-Arabien am heutigen Sonntag (18 Uhr) von Beginn an auf Lamine Yamal setzen. Der 18-jährige Superstar des FC Barcelona wurde von Trainer Luis de la Fuente in die Startelf berufen.

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Yamal hatte zuletzt an einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel laboriert. Beim enttäuschenden 0:0-Remis zum Auftakt gegen Kap Verde reichte es nur für einen rund 19-minütigen Kurzeinsatz. Nun kehrt der Offensivkünstler in die Anfangself der Furia Roja zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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