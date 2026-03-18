Köln: El Mala muss pausieren

Im Vorfeld des Derbys gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) gibt es schlechte Nachrichten beim 1. FC Köln. Laut dem ‚kicker‘ fehlte Said El Mala heute krankheitsbedingt im Teamtraining. Ein Einsatz des 19-Jährigen in der wichtigen Partie, die auch über das Schicksal von Trainer Lukas Kwasniok entscheiden könnte, ist dem Bericht zufolge fraglich.

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Neben El Mala wackeln auch Fynn Schenten (18), Jakub Kaminski (23) und Florian Kainz (33). Alle drei Akteure trainierten nur individuell und könnten gegen die Fohlen ausfallen.