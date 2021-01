Tuchels Chelsea-Debüt: Die Aufstellungen

Thomas Tuchel startet seine Premier League-Karriere beim FC Chelsea am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers. Das Team von Nuno Espírito Santo reist mit einer Serie von sechs Ligaspielen ohne Sieg an die Stamford Bridge.

Gegen den Tabellen-14. stellt Tuchel im Gegensatz zu Frank Lampards letzter Startelf im FA Cup gegen Luton Town (3:1) auf einigen Positionen um. Kai Havertz kehrt in die Anfangsformation zurück, Timo Werner und Christian Pulisic müssen dagegen vorerst auf der Bank Platz nehmen.

So spielt Chelsea

So spielen die Wolves

Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague fixture against @ChelseaFC. #CHEWOL



🐺📋 pic.twitter.com/irCAQnf5Sf