Verratti spricht über Italien-Rückkehr

Marco Verratti will nicht ausschließen, noch einmal in der italienischen Serie A Fußball zu spielen. „Jedes Mal, wenn ich (nach Italien, Anm. d. Red.) zurückkomme, fühlt sich das gut an. Wer weiß, was die Zukunft bringt“, so der defensive Mittelfeldspieler von Paris St. Germain gegenüber ‚Sky Italia‘. Andererseits: „Mein Traum ist es, mit PSG die Champions League zu gewinnen.“

Mit dem Aus im Achtelfinale der Königsklasse gegen den FC Bayern hat sich Verrattis Traum auch in dieser Saison wieder zerschlagen, folglich müsste der 30-Jährige für einen weiteren Anlauf in Paris bleiben. Ohnehin ist der Sechser noch bis 2026 an die französischen Hauptstädter gebunden. Zuletzt keimten in Italien Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Juventus Turin auf.

