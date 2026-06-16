Deschamps‘ Transfer-Empfehlung an Olise

Ein außergewöhnlich talentierter Kicker war Michael Olise immer schon. Den Sprung in die Weltklasse schaffte der heute 24-Jährige aber erst im Trikot des FC Bayern. „Michael Olise hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Mit uns bei der französischen Nationalmannschaft war es am Anfang etwas schwierig, mühsam. Aber mit Beharrlichkeit und Unterstützung hat er sich entwickelt“, ordnet Didier Deschamps im Interview mit der ‚Sport Bild‘ ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der französische Nationaltrainer ergänzt: „Trainer Vincent Kompany hat ebenfalls einen sehr großen Anteil daran, dass Michael einen so großen Aufstieg hatte. Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit.“ Deshalb, so Deschamps weiter, sei es sinnvoll, in diesem Sommer nicht zu wechseln: „Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt.“

Den Bayern-Fans spricht Deschamps dabei ebenso aus der Seele wie den sportlich Verantwortlichen beim Rekordmeister. Zu keinem Preis sei Olise zu haben, beteten Uli Hoeneß und Co. in den vergangenen Wochen immer wieder herunter. Real Madrid und auch Paris St. Germain haben den Traum von einer Verpflichtung allerdings noch nicht aufgegeben.