Real Madrid: Der Plan B heißt Haaland

Es ist kein Geheimnis, welcher Spieler das oberste Transferziel von Real Madrid ist. Im kommenden Sommer wollen die Königlichen alle verfügbaren Mittel nutzen, um Kylian Mbappé ins Estadio Santiago Bernabéu zu holen. Ein Jahr vor Ablauf dessen Vertrags bei Paris St. Germain wittert Real die große Chance, sich langfristig die Dienste des pfeilschnellen Angreifers sichern zu können. Zumal Mbappé eine Verlängerung bei PSG bislang ablehnt. Und das obwohl eine mehr als lukrative Gehaltserhöhung winkt.

Klar ist aber auch, dass Real nicht der einzige Klub sein wird, der sein Glück bei Mbappé probieren wird. Insbesondere mit Konkurrenz von den finanzstarken Topklubs der Premier League ist zu rechnen. Sicher können sich die Königlichen folglich nicht sein, dass sie den Zuschlag bekommen.

BVB noch am längeren Hebel

Für den Fall einer Absage soll Real einen Plan B in der Tasche haben. Wie die ‚Marca‘ heute titelt, heißt dieser Erling Haaland. Der 20-jährige Torjäger erzielt bei Borussia Dortmund Tore am Fließband und wird nicht ewig zu halten sein für die Schwarz-Gelben. Das Problem für Real: Für den nächsten Sommer hält der BVB noch alle Trümpfe in der Hand. Erst 2022 greift dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag.

Die Madrilenen wären also gut beraten, ihren Wunschtransfer mit Mbappé über die Bühne zu bringen. Ansonsten müsste man wohl ein weiteres Jahr warten, um einen der beiden Topstürmer an Bord holen zu können.