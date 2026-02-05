BVB: Das Preisschild für Svensson

Mit der Verpflichtung von Daniel Svensson gelang Borussia Dortmund ein echtes Schnäppchen. Für insgesamt knapp acht Millionen Euro Ablöse bekam der BVB einen Stamm-Linksverteidiger. Doch wie lange kann man ihn noch halten?

Die ‚Bild‘ berichtet jedenfalls von namhaften Interessenten für Svensson. Insbesondere Leeds United sei dran, doch auch die Namen FC Arsenal und Inter Mailand fallen.

In Dortmund steht der 23-Jährige noch bis 2029 unter Vertrag. Der BVB hält also die Zügel in der Hand. Laut der ‚Bild‘ würde man aber bei 30 Millionen Euro Ablöse im Sommer schwach werden. Kein Wunder, würde Svensson damit doch zu einem ziemlich schicken Gewinngeschäft.

Dortmund vor Abwehr-Umbruch

Zur Einordnung gehört aber auch: Dortmund muss im Sommer ohnehin schon einen größeren Umbruch in der Abwehr vollziehen. Eigentlich will man Svensson daher lieber halten – doch Schmerzgrenzen gibt es immer.