Inter jagt Ex-Frankfurter

Inter Mailand sondiert den Markt nach einem neuen Innenverteidiger und ist dabei auf Evan N’Dicka aufmerksam geworden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, zählt der Abwehrspieler der AS Rom zu den Wunschkandidaten der Nerazzurri für die kommende Saison. Der ivorische Nationalspieler wird demzufolge als möglicher Nachfolger von Routinier Stefan de Vrij (34) gehandelt, dessen Vertrag ausläuft.

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N’Dicka war im Sommer 2023 ablösefrei von Eintracht Frankfurt in die Ewige Stadt gewechselt und hat seitdem 127 Pflichtspiele für die Giallorossi absolviert. Aktuell ist der 25-Jährige mit der Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft im Einsatz, wartet dort allerdings noch auf seinen ersten Einsatz. Günstig dürfte ein Transfer nicht werden: Sein Vertrag bei der Roma läuft noch bis 2028, die Italiener sollen den Linksfuß dem Vernehmen nach mit rund 40 Millionen Euro bewerten.