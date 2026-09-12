FC Bayern: Rückendeckung für Díaz

Vincent Kompany hat Luis Díaz (29) den Rücken gestärkt. Der Cheftrainer des FC Bayern sagte bei der heutigen Medienrunde über den Linksaußen: „Es fehlt nur der Abschluss. Seine Energie ist da und er ist immer wieder gefährlich. Man muss zu diesen Chancen auch erst einmal kommen. Immer wieder diese Tiefenläufe machen. Jetzt kommt er manchmal in diese Situationen, wo am Ende auch ein Stück weit das Glück fehlt. Der Schuss wird abgefälscht oder ein anderer Spieler macht ihn rein.“

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In dieser Spielzeit lässt Díaz bis dato die Effizienz seiner ersten Saison im Bayern-Trikot vermissen, die vergangenen Partien des kolumbianischen Nationalspielers waren geprägt von vergebenen Großchancen und einigen Stockfehlern. Kompany vertraut jedoch auf seinen Offensivspieler und besänftigt: „Wichtig ist, dass er die Chancen bekommt. Er muss ruhig bleiben, dann kommt auch der Erfolg vor dem Tor wieder.“