20 Mio: Wolfsburg-Transfer vom Tisch

Der VfL Wolfsburg geht bei Raphael Onyedika wohl leer aus. Laut Sacha Tavolieri hat der Nigerianer gemeinsam mit dem FC Brügge am heutigen Sonntag beschlossen, erst im Sommer über einen Wechsel zu sprechen. Dann soll die bestmögliche Entscheidung getroffen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit steht fest, dass die Offerte aus Wolfsburg nicht erfolgreich war. Die Niedersachsen hatten dem Transferexperten zufolge fast 20 Millionen Euro für den 24-Jährigen geboten, an dem im vergangenen Sommer unter anderem auch Eintracht Frankfurt interessiert gewesen war.