BVB-Flirt Giovane vor 20-Millionen-Wechsel

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Die SSC Neapel reagiert auf die bevorstehenden Abgänge von Lorenzo Lucca (25) und Noa Lang (26). Informationen von Fabrizio Romano zufolge steht Mittelstürmer Giovane (22) unmittelbar vor einem Wechsel innerhalb der Serie A. Im Gesamtpaket sollen bis zu 20 Millionen Euro an Hellas Verona wandern.

Giovane war erst im Sommer ablösefrei aus seiner brasilianischen Heimat von Corinthians nach Italien gewechselt, dort setzte er seine rasante Entwicklung fort. Zwischenzeitlich wurde unter anderem auch Borussia Dortmund auf den U23-Nationalspieler aufmerksam. Zuletzt erkaltete die Spur aber.

