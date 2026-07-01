Mbappé auf Messis Spuren | Mexikos ganz großer Traum

Elfenbeinküste vs. Norwegen (1:2)

In einem recht ausgeglichenen Spiel gewann Norwegen am Ende verdient durch einen späten Treffer ihres Torjägers Erling Haaland. Nach einem tollen Spielzug über mehrere Stationen musste der Ex-Dortmunder den Ball aus kurzer Distanz nur noch zu seinem fünften Turniertor einschieben. Auch die beiden Treffer durch Antonio Nusa und Amad Diallo waren überaus sehenswert.

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‚Sport Ivoire‘ (Elfenbeinküste): „Haaland zerstört den Traum der Elfenbeinküste. Hervorzuheben ist, dass die Ivorer bei dieser Weltmeisterschaft Geschichte geschrieben haben. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben sie die Gruppenphase überstanden.“

‚Verdens Gang‘ (Norwegen): „Das wird Norwegen für immer verändern. Erling Braut Haaland sicherte der Nation den ersten Sieg in einer K.o.-Runde der Fußball-WM. Jetzt steht Brasilien als nächster Gegner auf dem Programm.“

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Frankreich vs. Schweden (3:0)

Der Topfavorit gab sich auch gegen Schweden keine Blöße. Zwar ging Frankreich erst unmittelbar vor der Pause durch Kylian Mbappé in Führung, hatte aber die Partie zu jeder Zeit im Griff. Bradley Barcola und erneut Mbappé erhöhten, FCB-Senkrechtstarter Michael Olise legte zwei Treffer auf und wirbelte die Abwehr der Skandinavier das eine oder andere Mal völlig durcheinander. Mbappé liegt mit 18 WM-Toren nur noch einen Treffer hinter Rekordhalter Lionel Messi und stellte mit insgesamt zehn Treffern allein in K.o.-Spielen eine neue Bestmarke auf.

‚L’Équipe‘ (Frankreich): „Spektakuläre Vorstellung: Bei Didier Deschamps’ Rückkehr auf die Trainerbank dominieren Kylian Mbappé und die „Bleus“ Schweden und ziehen ins Achtelfinale ein. Es war die Anmut von Michael Olise, die das MetLife-Stadion am meisten verzauberte. Der Münchner lässt alles so aussehen, als sei es ein Kinderspiel.“

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‚Sportsbladet‘ (Schweden): „Schweden war nicht im Entferntesten in der Lage, Frankreich ins Wanken zu bringen. Schweden gelang es nicht, die schwierige Aufgabe zu meistern, Frankreichs Starangriff aufs Achtelfinale zu stoppen.“

Mexiko vs. Ecuador (2:0)

Der Co-Gastgeber steht im Achtelfinale: Mexiko feierte seinen erst zweiten K.o.-Sieg bei einer WM überhaupt und zog völlig verdient in die nächste Runde ein. Grundlage war die starke Defensive von El Tri, die durch Julian Quinones und Raul Jimenez noch vor der Pause auf 2:0 stellten und im zweiten Durchgang dem 3:0 näher waren als Ecuador dem Anschlusstreffer.

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‚Esto‘ (Mexiko): „Mexiko kehrt nach acht Jahren ins Achtelfinale einer Weltmeisterschaft zurück. Die Tricolor fiebert mit ihrer Mannschaft mit, träumt von einer Weltmeisterschaft, während die Mannschaft auf dem Platz ihre Leistung bringt. Der 2:0-Sieg gegen Ecuador zeigt ein Gesicht, das man bei Weltmeisterschaften bisher noch nie von Mexiko gesehen hat. Frankreich, Spanien und sogar Brasilien sind die klaren Favoriten, aber … was wäre, wenn?“

‚Ole‘ (Ecuador): „Abschied von der WM: Ecuador war nicht auf der Höhe, wurde von Mexiko übertrumpft und schied im Achtelfinale aus.“