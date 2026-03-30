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Weltmeisterschaft

Rangnick winkt Rekordgehalt

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Ralf Rangnick gibt Anweisungen @Maxppp

Der österreichische Fußballverband will zeitnah mit Ralf Rangnick verlängern. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Tendenz für eine weitere Zusammenarbeit derzeit positiv. Dem Bezahlsender zufolge sind Sponsoren bereit, das Gehalt des 67-Jährigen auf Rekordhöhe anzuheben – von bis zu zwei Millionen Euro ist die Rede.

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Rangnick, der jüngst mit Aussagen über Carney Chukwuemeka (22) bei Borussia Dortmund für Wirbel sorgte, soll bis einschließlich der Europameisterschaft 2028 verlängern und die Österreicher unabhängig vom Ausgang der Weltmeisterschaft weiter strukturiert verbessern. Auch Vereine aus der Bundesliga hatten zuletzt immer mal wieder Interesse bekundet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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