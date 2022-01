Al Ghaddioui verlässt Stuttgart

Hamadi Al Ghaddioui und der VfB Stuttgart gehen getrennte Wege. Der Stürmer, der im Sommer 2019 zu den Schwaben gekommen war, unterschreibt beim Pafos FC aus Zypern. Insgesamt absolvierte Al Ghaddioui in der ersten und zweiten Liga 44 Partien für Stuttgart und erzielte dabei zehn Treffer. 2019 war der Mittelstürmer für 300.000 Euro von Jahn Regensburg nach Cannstatt gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Sven Mislintat lobt die stets vorbildliche Einstellung des 31-Jährigen: „Hamadi war in den vergangenen Jahren auf und auch neben dem Platz ein wichtiger Faktor in unserem Kader. Er hatte einen großen Anteil am direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga und hat sich auch in Phasen mit wenig Einsatzzeiten immer im Sinne der Mannschaft verhalten.“