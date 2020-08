Spielberechtigung für Kruse

Die Hängepartie um die Spielberechtigung von Max Kruse ist ausgestanden. „Fenerbahce hat die für die Erteilung der Spielgenehmigung benötigten Dokumente hinterlegt. Aus unserer Sicht ist alles sauber gelaufen“, bestätigt Unions Manager Oliver Ruhnert gegenüber dem ‚kicker‘.

Auch aus Sicht der FIFA steht Kruses Einsatz in der Bundesliga nichts mehr im Weg. Weitere Unterlagen seien schon am Montag eingetroffen, teilt der Fußball-Dachverband auf Nachfrage des ‚kicker‘ mit. Das restliche Verfahren liege nun in den Händen des DFB, der beim türkischen Verband einen internationalen Transfer beantragen muss, um den Fall abzuschließen.