Vorsicht Werder: Gala will Lemina wegschnappen

Beim SV Werder Bremen müssen sie sich im Poker um Mario Lemina auf motivierte Konkurrenz einstellen. „Das Technische Team möchte Lemina im Kader. Die Verpflichtung des Spielers steht auf unserer Tagesordnung“, gab Galatasaray-Präsident Mustafa Cengiz gegenüber dem türkischen TV-Sender ‚TRT‘ zu Protokoll. Für den Rekordmeister aus der Süper Lig spielte Lemina in der vergangenen Saison auf Leihbasis.

Nach FT-Informationen besteht auf Bremer Seite Interesse an einer Leihe. Der FC Southampton, bei dem der 26-jährige Mittelfeldspieler noch bis 2022 unter Vertrag steht, strebt prinzipiell einen Verkauf an. Eine Festverpflichtung kann sich aber wohl auch Gala in diesem Sommer nicht leisten.

Dahingehend haben beide Interessenten denselben Nachteil. Was jedoch für Werder spricht: FT weiß, dass Lemina von dem potenziellen Schritt in die Bundesliga angetan ist. Dies könnte ein womöglich entscheidender Vorteil gegenüber den Istanbulern sein.