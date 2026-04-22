Wolfsburg holt Rexhbecaj zurück

Der VfL Wolfsburg holt Elvis Rexhbecaj vom FC Augsburg zurück nach Niedersachen. Wie die Wölfe mitteilen, kommt der 28-Jährige ablösefrei aus der Fuggerstadt und unterschreibt bis 2030. Der Vertrag ist auch bei einem möglichen Abstieg des VfL gültig. „Mit Elvis gewinnen wir einen Spieler zurück, der eng mit dem VfL Wolfsburg und der Stadt verbunden ist. Dass er sich in dieser sportlich schwierigen Phase zum VfL bekennt, freut uns umso mehr. Neben seinen fußballerischen Qualitäten zeichnet er sich durch eine starke Persönlichkeit aus, die auf und neben dem Platz spürbar ist. Er lässt in jedem Spiel sein Herz auf dem Platz und übernimmt Verantwortung. Wir sind überzeugt, dass Elvis mit diesen Tugenden der Mannschaft guttun wird, und freuen uns sehr auf seine Rückkehr im Sommer“, betont Sportdirektor Pirmin Schwegler.

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Am Kosovaren waren auch Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen interessiert, das Trio geht aber leer aus. Rexhbecaj, dessen Vater Rexh Rexhbecaj noch als Platzwart in Wolfsburg angestellt ist, kehrt nach vier Jahren in Augsburg wieder zurück zu seinem Jugendklub. Bei den Wölfen hatte er 2018 seinen Durchbruch im Profifußball gefeiert.