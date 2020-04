Thomas Tuchel will sich offenbar auch nach seiner dritten Cheftrainer-Tätigkeit treu bleiben. Wie die französische ‚L’Équipe‘ berichtet, plant der Trainer von Paris St. Germain, im Falle einer Entlassung ein erneutes Sabbatjahr einzulegen.

Sowohl nach seiner Zeit bei Mainz 05 als auch bei Borussia Dortmund pausierte Tuchel im Anschluss für jeweils über 13 Monate. In Paris steht Tuchel seit Sommer 2018 an der Seitenlinie und konnte in seinem ersten Jahr die französische Meisterschaft einfahren.