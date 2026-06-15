Mit Reese-Millionen: Hertha plant Doppelschlag

Fabian Reese entwickelte sich bereits kurz nach seiner Ankunft vor drei Jahren zum Leistungsträger und Gesicht von Hertha BSC. Nach dem erneut deutlich verpassten Aufstieg steht der 28-Jährige vor dem Wechsel zu Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg. Acht bis neun Millionen Euro Ablöse fließen für den Linksaußen und sorgen für Handlungsfreiheit beim Hauptstadtklub.

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Somit wird Reese möglicherweise nicht nur seinen direkten Ersatz finanzieren, sondern auch noch mindestens einen weiteren Stürmer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Hertha Deniz Zeitler (19) von der TSG Hoffenheim als Wunschkandidaten für den linken Flügel im Visier. Der U20-Nationalspieler erzielte für die Zweitvertretung der TSG in der 3. Liga 15 Tore und bereitete zwei weitere vor.

Sturmkante aus Belgien

Bisher konnte Hertha noch keinen Neuzugang eintüten, holte sich stattdessen einige Körbe ab. Kommen sollen laut der Boulevardzeitung noch ein Linksverteidiger, ein Innenverteidiger und ein wuchtiger Mittelstürmer. Letzteren hat Hertha laut ‚kicker‘ in der belgischen Liga ausfindig gemacht.

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Der Zweitligist baggert am schwedischen WM-Fahrer Gustaf Nilsson. Der 29-Jährige steht noch bis 2028 beim FC Brügge unter Vertrag, kommt aber nicht am deutschen U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi vorbei. Der 1,97 Meter große Nilsson war 2024 für knapp sieben Millionen Euro Ablöse von Union St. Gilloise gekommen.