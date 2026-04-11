Pogba verrät Zukunftsplan

Paul Pogba hat sich zu seiner Zukunft bei der AS Monaco geäußert. Nach der gestrigen Partie gegen den Paris FC (1:4), bei der er sein Comeback nach langer Zwangspause gefeiert hatte, betonte der 33-jährige Mittelfeldstar, dass er gerne auch in der kommenden Saison für den Klub aus dem Fürstentum auflaufen will: „Ich bin immer noch hier und nach dem, was ich gehört habe, sind wir hier für eine längere Zeit zusammen.“

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Nach über einjähriger Dopingsperre hatte sich Pogba den Monegassen im vergangenen Sommer angeschlossen. Seither war der französische Weltmeister von 2018 von großem Verletzungspech geplagt. Aufgrund einer Wadenverletzung und Oberschenkelproblemen stehen in der laufenden Ligue 1-Saison lediglich vier Einsätze zu Buche. Pogbas Vertrag ist noch bis 2027 datiert.