United gibt Diallo ab

Manchester United will Amad Diallo Spielpraxis in der zweiten englischen Liga verschaffen. Der Rekordmeister verleiht den 20-jährigen Flügelstürmer für den Rest der Saison an den AFC Sunderland.

Diallo war im Januar 2021 für 21 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Manchester gewechselt. Anfang dieses Jahres wurde der dreifache ivorische A-Nationalspieler an die Glasgow Rangers verliehen.

🇨🇮 𝗔𝗺𝗮𝗱 𝗵𝗮𝘀 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱.



We are delighted to confirm the signing of Amad on a season-long loan from @ManUtd ✍️