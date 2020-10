29 Millionen: Everton bietet für Godfrey

Der FC Everton will offensichtlich noch in der Abwehrzentrale nachlegen. Wie der englische ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Toffees bei Norwich City ein Angebot in Höhe von knapp 29 Millionen Euro für Ben Godfrey (22) eingereicht. Nun warten sie an der Merseyside auf eine Antwort des Absteigers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Godfrey wurde in den vergangenen Monaten hier und da auch in der Bundesliga gehandelt. So soll sich Borussia Dortmund mit dem englischen U21-Nationalspieler befasst haben, ebenso wie RB Leipzig. Jetzt könnte allerdings Everton das Rennen machen.