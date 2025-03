Juventus nimmt Bayern-Talent ins Visier

Auf der Suche nach jungen Spielern für das Entwicklungsteam wildert Serie A-Klub Juventus Turin beim FC Bayern. Im Fokus steht laut ‚Sky Italia‘ Sechser Davide Dell’Erba. Der 20-Jährige soll es den Verantwortlichen der Alten Dame angetan haben, da er sowohl im defensiven Mittelfeld als auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann und in der aktuellen Spielzeit für die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga Bayern mit guten Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Dell’Erba ist dort in dieser Saison Stammspieler und beweist mit vier Scorerpunkten in 21 Partien auch offensive Qualitäten. Juve plant den Sohn italienischer Eltern für die Next Gen-Mannschaft ein, die in der Serie C aktiv ist. Der Linksfuß hat bis zur U18 sämtliche Nachwuchsteams des DFB durchlaufen und steht beim FCB noch bis 2027 unter Vertrag.

Yildiz als Vorbild

Ein echtes FCB-Eigengewächs ist Dell’Erba indes nicht. Erst vor knapp zwei Jahren wechselte der umworbene Kicker aus der U19 des FC Augsburg in die Landeshauptstadt. Das unterscheidet den taktisch disziplinierten Mittelfeldspieler von Kenan Yildiz, der Dell’Erba als Inspiration dienen könnte.

Der heute 19-Jährige war 2022 aus der Nachwuchsakademie des deutschen Rekordmeisters ebenfalls zu Juventus gewechselt und hat sich über die U19 und Juventus Next Gen bis in die Profimannschaft gedribbelt. Dort hat sich der Flügelstürmer mittlerweile einen Stammplatz erobert und ist zudem zum türkischen Nationalspieler aufgestiegen.